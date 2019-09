RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Potenza. Per gli amarantocelesti migliore in campo Marcheggiani, al quarto gol stagionale, bene anche Zampa a centrocampo. Ottima prestazione anche di Granata, che non fa rimpiangere Gigli. Lazzari macchia una buona partita con l'uscita fuori tempo sul gol dell' 1-1.



LAZZARI 5.5

Peccato, perché nonostante non sia stato molto impegnato, aveva dato sicurezza al reparto. Sbaglia però in occasione del pareggio di Vuletich, uscendo con i tempi sbagliati.

ESPOSITO 6

Prestazione ordinata come tutta la retroguardia del Rieti. Il compito di spingere spetta più a Tiraferri. Partita senza sbavature ne spunti particolari.

AQUILANTI 6

Come sempre esperienza al servizio della squadra. Vicino a lui cresce anche Granata. Preciso in chiusura.

GRANATA 6.5

Chiamato in campo al posto del febbricitante Gigli risponde presente. Sempre in chiusura con i tempi giusti, appare molto più sicuro e determinato rispetto alle prime uscite. .

ZANCHI 6

Sulla corsia di sinistra il copione è lo stesso. Il compito di spingere spetta a Guiebre, Zanchi lavora bene con il resto della linea difensiva riuscendo a tenere a bada anche la feschezza di Isgrò.

TIRAFERRI 6

Corre tantissimo provando a dare spinta sulla corsia di destra, riuscendo abbastanza bene nel compito. Sostituito nella ripresa dopo aver speso tantissimo.

ZAMPA 6.5

Una partita alla volta si sta prendendo il centrocampo del Rieti. Pulisce tanti palloni, chiude e poi prova a far ripartire l'azione. Giocatore completo.

TIRELLI 6.5

La sua ultima volta allo Scopigno era terminata con un rosso diretto contro il Bari. Oggi con la fascia da capitano addosso gioca un ottima partita, provando a dare qualità e strappi.

GUIEBRE 6.5

Doti fisiche ed atletiche pazzesche per l'esterno sinistro, che spesso da solo mette in difficoltà la difesa del Potenza, per poi perdersi spesso al momento di rifinire l'azione.

BELECK 5.5

Si fa vedere tanto in appoggio, gioca di sponda, spesso anticipato e contrastato. Una buona giocata però in occasione del vantaggio del Rieti. L'impressione è che il top della condizione sia ancora lontano, anche se riesce a rendersi utile.

PALMA 6

Entra per dare sostanza al centrocampo sul forcing finale del Potenza, fa il suo lavoro)

MARCHEGGIANI 7

E' lui l'uomo in più del Rieti in questo avvio di stagione. Quarto timbro personale, un destro fantastico sotto la traversa. Migliore in campo, viene sostituito nella ripresa prendendosi gli applausi del pubblico.

MARIANI 6

Passa ad un 4-4-2 che sembra dare maggiore equilibrio alla squadra in fase difensiva. La squadra, a tratti, è ancora un po spuntata, ma oggi seviva esattamente questo: una prestazione di sostanza e sacrificio. Un punto meritato che lo solleva dopo una settimana piuttosto difficile.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA