RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Rende. Per gli amarantocelesti bene Marcone e Brumat, autore del gol del pareggio. Il Rende si conferma ottima squadra, con Awua e Rossini tra i migliori in campo.



MARCONE 6.5

Nel finale rischia di combinare un pasticcio rinviando addosso ad un avversario, ma in precedenza era stato protagonista con un paio di parate super, una delle quali su tiro insidioso di Vivacqua.

DELLI CARRI 6

Tanti errori in disimpegno, complice anche un campo davvero in pessime condizioni. In difesa però mette sempre il piede e non molla un pallone.

GIGLI 5.5

Mezzo voto in meno per l'autogol, comunque sfortunatissimo, ma che incide sul risultato. Per il resto preciso e pulito in chiusura, spesso in anticipo.

MATTIA 6

Parte con una sgroppata dopo pochi secondi, poi si limita al compito difensivo e lo fa con ordine, senza interventi di rilievo ma con buona presenza.

BRUMAT 6.5

Suo il gol del pareggio. Il campo lo limita nelle discese sulla destra, ma è bravo, nel primo tempo, ad approfittare dell'errore di Viteritti e siglare il pesantissimo gol del pareggio.

MARCHI 6

Gioca un primo tempo dei suoi, fatto di chiusure, ripiegamenti e tanta corsa. Si fa male ad una mano e viene trasportato al De Lellis per accertamenti, sostituito all'intervallo da Garofalo. GAROFALO 6: Tantissima grinta a centrocampo. Rispetto a Marchi è meno dinamico, ma legge bene le linee di passaggio e chiude le trame avversarie.

CARPANI 6

Rimane in campo per tutta la partita, è la prima volta. Anche per lui tanta sostanza a centrocampo, nel finale rischia di segnare il 2-1 pressando il rinvio di Borsellini

MAISTRO 5.5

Prestazione sottotono del fantasista amarantoceleste. Spesso ingabbiato, lui, più di tutti, risente della pioggia e delle condizioni del terreno di gioco.

CERNIGOI 6

Entra per dare centimetri e, solo a tratti, riesce a fare sponda per i compagni di squadra.

TOMMASONE 6

Molto attivo ad inizio gara, poi cala alla distanza. Nel complesso prestazione onesta del numero 9 amarantoceleste.

PALMA 6

Gioca una buona gara, anche lui chiamato a fare interdizione a centrocampo, un compito che svolge con ordine.

GONDO 5.5

Prestazioni in leggero calo, e ci può stare. Nel primo tempo colpisce la traversa di testa, anche se il gioco era fermo per fuorigioco, poi prova una conclusione. Alla lunga viene cancellato dalla linea difensiva del Rende.



