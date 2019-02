© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Sicula Leonzio, valido per la 25a giornata di campionato. Bene la linea difensiva degli amarantoceleste, con DellI Carri migliore in campo. Prestazione dai due volti per Maistro, che all'inizio è il più pericoloso, poi cala vistosamente con il passare dei minuti.MARCONE 6: Fortunato sul palo di Megelaitis, per il resto quasi ordinaria amministrazione. Sicuro in uscita, pulito negli interventi.DELLI CARRI 6.5: La linea difensiva del Rieti è indubbiamente una delle poche buone notizie della partita. Delli Carri manda altri segnali di crescita e personalità anche nei tre dietro dopo un buon inizio di stagione da terzino destro.GIGLI 6: Anche lui oramai sta diventando una certezza. Confermato capitano, gioca una partita precisa e attenta come tutti i suoi compagni di reparto.DE VITO 6: Buon esordio per uno dei nuovi arrivati nel mercato di riparazione. Ordinato in difesa, ci prova anche sugli sviluppi di un corner con un buon colpo di testa.BRUMAT 5: Il Rieti non riesce quasi mai ad arrivare sul fondo e proporre cross per le punte. Ordinato in fase difensiva, sbaglia tanto quando è in possesso.MAISTRO 5.5: Schierato nei tre di centrocampo è protagonista in avvio con un paio di conclusioni pericolose, poi però cala alla distanza e nella ripresa non riesce mai a trovare il guizzo giustoPALMA 5: Oramai il cambio con Garofalo al termine del ptimo tempo è iuna certezza. Prestazione senza infamia e senza lode.(dal 46' GAROFALO 5: Non si nota la differenza con il suo ingresso in campo. Dovrebbe dare qualcosa in più in fase di costruzione ma non ci riesce)CARPANI 5.5: Non è ancora al top della condizione fisica e si vede. Nel primo tempo un paio di buoni inserimenti, poi viene sostituito(dal 65' KONATE 5: Anche per lui ingresso in campo senza guizzi. Entra e viene subito ammonito)ZANCHI 5.5: Meglio di Brumat, ma comunque anche lui sbaglia molto in fase di possessoGONDO 5.5: L'intesa con Cernigoi è ancora tutta da costruire. L'impressione però è che con due prime punte, senza riuscire ad arrivare sul fondo, il Rieti fa fatica ad essere pericoloso.(dall'82' SVIDERCOSCHI 5.5: Una cosa buona ed una meno buona. Bravo nella spizzata in area con cui sfiora il vantaggio, meno bravo nel perdere un pallone nella trequarti difensiva dal quale nasce l'occasione per Dubickas nel finale)CERNIGOI 5: Gioca troppo distante dalla porta ed è sempre ingabbiato. Il gioco del Rieti manca di profondità anche perchè lui e Gondo non riescono a duettare e tenere il pallone alto.(dal 67' TOMMASONE 5: L'ingresso in campo nel match contro la Cavese era stato di ben altro spessore. Anche lui non riesce a trovare il guizzo giusto)