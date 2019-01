RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Virtus Francavilla. Prestazione complessiva insufficiente, peggiore in campo Pepe, sufficiente solo Maistro che però può fare molto di più.



COSTA 5

Incolpevole sui gol, non ha responsabilità particolari, ma in occasione del calcio di rigore non esce

PEPE 4.5

Un pomeriggio da dimenticare, sbaglia praticamente tutto. Suo l'errore sul calcio di rigore quando non si intende con Costa, fuori dalla partita, viene sostituito

Dal 46' GAROFALO 5

Entra per provare a dare maggiore ordine a centrocampo ma non ci riesce, prestazione opaca, ha bisogno di inserirsi nel gruppo e nelle dinamiche di gioco

DELLI CARRI 5

Nella difesa a tre sembra fare maggiore fatica, il suo rendimento da terzino era decisamente migliore. Ha bisogno di tempo per adattarsi ad un Rieti nuovo

MATTIA 5

Dopo aver giocato a Caserta largo a destra viene proposto nei tre di difesa, ma sbaglia tanto in fase di chiusura come tutti i suoi compagni di reparto

ZANCHI 5.5

Mai messo nelle condizioni di arrivare sul fondo e proporre cross. Cala alla distanza per via di una condizione fisica da migliorare, passo indietro rispetto alla sfida di Caserta.

MARCHI 5

Anche per lui un deciso passo indietro rispetto alla gara di Caserta. Le condizioni del campo non aiutano ma si divora un gol nel secondo tempo

PALMA 5

Forse la sua partita è tutta nella scelta di Capuano di toglierlo dalla gara a fine primo tempo. Anche lui sembra aver bisogno di tempo per assorbire il calcio del tecnico campano

Dal 46' Konate 5

Entra ma non riesce a dare la scossa. Soffre come tutti i compagni di squadra, si prende un giallo e rischia anche il secondo

BRUMAT 5.5

Esordio da titolare per l'esterno destro che però, come Zanchi, non riesce mai a proporsi sul fondo per il cross

MAISTRO 6

Sufficienza solo perché è l'unico che sembra avere i colpi per dare pericolosità negli ultimi metri di campo. Si intestardise in alcune giocate forzate.

GONDO 5

Una buona combinazione con Cernigoi nel primo tempo, poi poco altro. Poco servito, da migliorare l'intesa proprio con il neo arrivato

CERNIGOI 5

Le sue prestazioni, come quelle dei nuovi, andranno giudicate anche con una condizione fisica diversa. Prova a far salire la squadra con qualche spizzata di testa, ma non è mai pericoloso

CAPUANO 5.5

Due partite, due sconfitte. La strada per far diventare questo Rieti una squadra è ancora lunga ed il tecnico lo sa benissimo. Ora però c'è bisogno di punti in chiave salvezza perché il tempo a disposizione non è tanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA