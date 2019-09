I CONVOCATI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Paganese

Arbitro

ALTRE GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 16:34

RIETI - Il Rieti vuole dare continuità almeno ai risultati casalinghi. Domani, 29 settembre, alle 17.30 allo Scopigno (diretta ElevenSports) gli amarantocelesti aspettano la Paganese per la settima di campionato. Solamente un punto fino ad ora, conquistato proprio in casa una settimana fa contro il Potenza, anche se in tribuna non ci saranno i tifosi, che attraverso un comunicato hanno reso noto lo sciopero.Dopo aver affrontato alcune big del campionato arriva una Paganese molto diversa da quella della scorsa stagione, una squadra che in queste giornate ha raccolto 8 punti, ma soprattutto è reduce dai cinque gol rifilati nell'infrasettimanale al Rende.Per stessa ammissione del tecnico Mariani, il Rieti darà fiato a qualche giocatore, tornando magari al 4-3-1-2: «Partita da vita o morte» ha detto il tecnico, che dà fiducia a Pegorin tra i pali e potrebbe schierare Granata a sinistra in difesa, con Gigli e Aquilanti centrali e Tiraferri a sinistra. I tre di centrocampo saranno Guiebre a sinistra, Zampa in mezzo e Palma a destra, con Tirelli a supporto di Beleck e Marcheggiani. Questo schieramento potrebbe permettere al tecnico romano di passare anche in corsa al 3-5-2, il tutto con una idea chiara: «attaccare in avanti la Paganese».Proprio questo modulo potrebbe essere scelto dalla formazione ospite, anche se Mariani ha le idee chiare: «loro hanno capacità di adattarsi a più situazioni di gioco, passando magari ad un 3-4-1-2 che interpretano bene».Al di là degli interpreti servirà una prova di orgoglio in un pomeriggio in cui lo Scopigno sarà più silenzioso, per un Rieti che vuole vincere per trovare fiducia e darla anche alla sua gente.Addario, Aquilanti, Arcaleni, Bellopede, Beleck, De Sarlo, Del Regno, De Paoli, Diallo, Esposito, Gigli, Granata, Guiebre, Lazzari, Marcheggiani, Marino, Palma, Pegorin, Poddie, Sette, Tiraferri, Tirelli, Zampa, Zanchi(4-3-1-2): Pegorin; Tiraferri, Aquilanti, Gigli, Granata; Palma, Zampa, Guiebre; Tirelli; Marcheggiani, Beleck. All. Mariani(3-5-2): Baiocco; Schiavino,Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Diop, Calil. All. Erra: Zucchetti di FolignoPicerno - Bari (stasera, ore 20.45)Casertana- Catanzaro (domani, ore 15)Cavese - Avellino (domani, ore 15)Reggina - Catania (domani, ore 15)Sicula Leonzio - Bisceglie (domani, ore 15)Virtus Francavilla- Ternana (domani, ore 15)Monopoli - Teramo (domani, ore 17.30)Rende - Potenza (domani, ore 17.30)Viterbese - Vibonese (domani, ore 17.30)Catanzaro e Ternana 13Reggina e Catania 12Potenza 11Viterbese e Monopoli 10Casertana, Virtus Francavilla e Avellino 9Paganese, Bari, Picerno e Bisceglie 8Vibonese 7Teramo e Cavese 5Sicula Leonzio 2Rieti e Rende 1