Poggio Mirteto, tutto pronto per gli open day

RIETI - L’Asd Poggio Mirteto Calcio invita i più giovani ai suoi open day. Con la prima squadra che già si sta preparando per il campionato di Promozione, la società lancia un’iniziativa per i più giovani: saranno coinvolti i bambini e le bambine nate dal 2010 al 2017 e il tutto si svolgerà la prossima settimana presso il centro sportivo Sporting Club Sabina – Tevere a Poggio Mirteto Scalo. La società mirtense mette inoltre a disposizione per tutti i familiari dei tesserati una settimana di prova gratuita in piscina e palestra presso la struttura dello Sporting Club.

Le info

Gli open day avranno luogo la settimana prossima: lunedì 5 e venerdì 9 settembre dalle 17 sarà il turno delle categorie Piccoli Amici (annate 2016/2017) e Primi Calci (nati nel 2014/2015), martedì 6 e giovedì 8 settembre dalle 16.30 toccherà ai Pulcini (gruppo dei nati nel 2013) e dalle 17.45 agli Esordienti (annate 2010/2011) e all’altro gruppo dei Pulcini (nati nel 2012).

Per info e iscrizioni la società mette a disposizione i seguenti numeri: 0765441656 oppure 3404133710 o 3388035696.