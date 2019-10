RIETI - Il Football Club Rieti organizza un open day riservato al settore giovanile femminile. L’open day avrà luogo sabato 26 ottobre, dalle 14:30 presso lo stadio “Manlio Scopigno” e sarà rivolto alle ragazze dai 5 ai 12 anni e alle ragazze under 15 che, in questo modo, potranno avere l’opportunità di seguire la propria passione per il calcio e scoprire l’amore per questo sport.



Le giovani donne che parteciperanno saranno seguite dagli istruttori del settore giovanile del Fc Rieti e potranno entrare nel mondo amarantoceleste.



Tutte le partecipanti dovranno presentarsi munite di copia del certificato medico e in tenuta sportiva.



Per tutte le informazioni:



- contattare il numero 0746/484296



- mail: ufficiostampa@rieticalcio.it



- recarsi presso la segreteria del club, sita presso i locali dello stadio Manlio Scopigno.



