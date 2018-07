di Christian Diociaiuti

DAVIDE COSTA

VINCENZO TOMMASONE

RIETI - L'Inter aveva annunciato il loro trasferimento ieri, oggi ufficializza anche il Rieti l'inaggio del portiere Davide Costa (a titolo definitivo) e dell'attaccante Vincenzo Tommasone (prestito per una stagione).Portiere, nato a Bassano del Grappa il 22 marzo 1996, proviene dal settore giovanile dell’Inter. Originario di Bassano del Grappa, cresce nel vivaio giallorosso, prima di finire in prestito alla Soccer Team nella stagione 2015/2016 dove, tra campionato, Coppa Italia e play off colleziona 5 presenze. Ben presto però, Costa approda all’Inter dove svolge tutta la trafila del settore giovanile dopo 8 anni di “cantera” bassanese. Nella stagione 2016/2017 gioca per 2 volte titolare col Bassano Virtus, in C, poi a gennaio si trasferisce a Vicenza, in B, ed ha l’occasione di esordire in cadetteria. Lo scorso anno ha iniziato la stagione difendendo i pali del Gubbio, per poi tornare a Bassano. Ora il Rieti.«Tanta gavetta alle spalle – dice Costa – ma anche tanta voglia di dimostrare il mio valore. Rieti ha un’ottima tradizione in fatto di estremi difensori e spero di poterne far parte anch’io».Attaccante, nato a Cassino il 30 giugno 1995, calcisticamente si forma tra i settori giovanili di Genoa, Ticino e Inter. Nelle ultime due stagioni ha totalizzato 21 presenze in C con le maglie di Paganese (7), Reggina (6 e 1 gol) e Santarcangelo e, al pari di Costa, arriva a Rieti a titolo definitivo.«A Costa e Tommasone giunga il benvenuto della società e della città di Rieti», si legge nella nota del club.