Primo ko della Nuova Rieti Calcio: Borgorose infila il poker (4-2). I due gol dei reatini su rigore

RIETI - La Nuova Rieti Calcio crolla sotto i colpi decisi del Borgorose. Al San Rocco finisce 4-2 in favore dei padroni di casa, ai quali basta un quarto d'ora per sbarazzarsi dei campioni d'inverno del girone provinciale e gestire a proprio piacimento il resto della gara, rendendo praticamente inutile i due penalty (uno per tempo) trasformati da Patacchiola.

Ad aprire le danze, dopo appena 2' ci ha pensato Mita, poi al 7' è stata la volta di D'Angeli e al 12' tocca a Cerasoli a mettere a segno un tris sorprendente fino a un certo punto, visto che attualmente il Borgorose è la terza forza del campionato con 27 punti all'attivo. Scosso e sorpreso dall'avvio veemente dei padroni di casa, la Nuova Rieti Calcio prova a rimettersi in piedi e, come detto, al 38' trova il gol della speranza con Jacopo Patacchiola bravo a trasformare un penalty sacrosanto.

Ma è solo un fuoco di paglia, perché nella ripresa il Borgorose controlla il doppio vantaggio con disinvoltura, tiene a bada la capolista, la costringe a constatare di essere incappata nella prima vera giornata-no della stagione e all'80' la punisce col quarto gol che manda definitivamente i titoli di coda su una partita durata effettivamente non più di una ventina di minuti. Il 4-2 arriva nuovamente dagli undici metri, e ancora Patacchiola ad andare in gol.

Per il team di Stefano Lotto è il primo ko della stagione, dopo 10 successi e un pareggio, ma il primato è ancora saldamente nelle mani di De Giorgi e compagni, a +2 dallo Stimigliano, peraltro con una gara ancora da recuperare e il turno di riposo già osservato (a differenza degli inseguitori).