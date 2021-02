Il Rieti non rialza la testa: al Gudini passa il Notaresco 2-3, due gol presi nei primi 7 minuti. Foto

RIETI - Non si sblocca il Rieti, che nella seconda giornata di ritorno va ko 3-2 al Gudini contro il Notaresco.

La partenza è da incubo per gli amarantoceleste che al 7' sono già sotto di due gol. Al 4' Banegas insacca sottomisura sugli sviluppi di un corner, tre minuti più tardi Marchionni firma il raddoppio con una bella conclusione a giro. Il Rieti accorcia con una zuccata di Montesi prima dell'intervallo. Nella ripresa la squadra di Campolo ci prova più di orgoglio che di idee, ma al 59' Banegas chiude un contropiede e insacca di sinistro dal limite. Ancora dagli sviluppi di una palla da fermo il Rieti si rimette in partita con Orchi al 71', ma il pareggio non arriva nonostante i cinque minuti di recupero, così come una vittoria che manca da oltre un mese.

Il tabellino

Rieti (3-5-2): Scaramuzzino 5.5; Tiraferri 5.5, Giannetti 6 (64' Scognamiglio 5.5), Montesi 6 (81' Brumat sv); Sadek 5, Marchi 6 (91' Martinelli sv), Orchi 6,5, Esposito 6 (81' Vari sv), Zona 6; Galvanio 5.5 (64' Prandelli 5), Tommasone 6. A disp: Saglietti, Gualtieri, Signate, Faliló. All. Campolo 5.5



Notaresco (4-3-3): Shiba 6; Sorrini 6, Gallo 6.5, Speranza 6, Ghiani 6; Marchionni 6.5(81' Cancelli sv) , Blando 6, Frulla 6; Olcese 6.5(81' Ribeiro sv) Banegas 7.5 (91' Montuori sv), Palumbo 6 (73' Paganin sv). A disp: Demalija, Massarotti, Mancini, Simoncini, Di Stefano. All. Epifani 6.5

Arbitro: Julio Silvera di Valdarno 6 (Singh-Ravaioli)

Marcatori: 4' Banegas (N), 7' Marchionni (N), 37' Montesi (R), 59' Banegas (N), 71' Orchi (R)

Note. Gara a porte chiuse. Ammoniti: Esposito (R), Tiraferri (R), Frulla (N), Cancelli (N).

