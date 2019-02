© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Un sogno che da Forano vola verso Barcellona accompagnando un giovanissimo calciatore sabino che si accinge a vivere un’esperienza sportiva di assoluto valore. Parliamo di Nicola Liturri, nato il 2 maggio 2009 e attualmente in forza al settore giovanile della SS Lazio, che l’estate scorsa aveva partecipato a una tappa italiana del Barcellona Summer Camp impressionando non poco tecnici e osservatori del club catalano tanto da riuscire a guadagnarsi la convocazione nel Team Italia per la Barca Academy World Cup 2019 in programma per il prossimo mese di aprile a Barcellona.Una manifestazione che è un vero piccolo grande mondiale in versione Junior al quale prenderanno parte ben 54 nazioni e che si svolgerà al Camp Nou, casa di uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico mondiale. Nicola Liturri farà parte dei “magnifici quattordici” che indosseranno la casacca della propria nazionale. Il suo ruolo in campo è quello di esterno destro basso; cresciuto nella scuola calcio della ASD Valle del Tevere sotto la guida del tecnico Simone Scaricamazza, per due anni ha giocato nella AS Roma e dalla scorsa estate è passato poi alla SS Lazio.Oltre che ben strutturato fisicamente, Nicola Liturri è un calciatore molto tecnico ed abile nel palleggio: caratteristiche risultate assai gradite al club azulgrana nel pieno rispetto della filosofia di gioco votata al celebre tiki taka. Una grande opportunità, dunque, per questo giovane talento sabino che potrebbe trovare a Barcellona un trampolino di lancio verso orizzonti prestigiosi.