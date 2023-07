Old al Gudini: Trofeo Alberici alla Nazionale Italiana, il “Ciaramelletti” al Bayern Pezzana

RIETI - Nella manifestazione di calcio per amatori svoltosi al campo Gudini il settimo trofeo Memorial Marcello Alberici è stato vinto dalla Nazionale Italia Old, mentre il trofeo per il Memorial Adriano Ciaramelletti è stato appannaggio della Bayern Pezzana Old.

Questi i risultati

Semifinali:

Nazionale Old – Bayern Pezzana Old 1-0

Nica Old – Amatori Calcio Rieti Old 4-3

Finali:

Nazionale Old – Nica Old 3-1

Bayern Pezzana Old – Amatori Calcio Rieti Old 3-2

Le quattro partite sono state arbitrate da Luciano Festuccia, arbitro veterano con una carriera cinquantennale, certamente un’impresa visto il clima rovente.

Al termine delle gare, giocatori accompagnatori, e molte signore mogli dei giocatori, si sono trasferiti al ristorante da Valerio a Santa Rufina dove il patron della manifestazione Andrea Mancinetti ha consegnato i trofei e consegnati moltissimi premi.

«Voglio ringraziare tutti per la loro partecipazione che dimostra l’attaccamento a questa mia iniziativa sportiva rivolta soprattutto alla beneficienza – ha detto Mancinetti – e per questo distribuisco molti premi, tra i quali significativi quelli che ricordano Rieti come la mia seconda città».

Sono stati consegnati premi a Nunzio Rucci, ex giocatore e presidente del Rieti Calcio, Renato Ciaramelletti presidente onorario della Nazionale Old, Eligio Tulli al quale è andato il premio Lillo Galassini, Luciano Festuccia arbitro e giocatore più anziano.

Omar Tomassoni ha ritirato il premio in memoria del padre Alberto, indimenticabile attaccante.

Per il giornalismo il premio Barendson è stato consegnato a Maurizio Federici e il premio Sergio Cacciagrano a Flavio Fosso.

Nunzio Rucci ha consegnato un premio speciale a Marina Camponaschi, figlia del presidente vincitore del Campionato 1973-74.

Un momento di grande commozione ha pervaso tutti quando Andrea Mancinetti ha consegnato il premio Antonio Pizzoli, quale miglior giocatore, a Fabrizio Biscetti, ricordando la terribile perdita della ventiduenne figlia Rebecca in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto due mesi fa.

Particolari riconoscimenti sono andati al capitano Nazionale Old Bruno Feoli, a Gianni Crocchianti e Vincenzo D’Ellena (Nica Old)