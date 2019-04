RIETI - La gara vinta 1-0 allo Scopigno contro la Reggina non porta in dote solamente buone notizie per il Rieti. Il Giudice Sportivo ha sanzionato in maniera abbastanza importante il club amarantoceleste. Nel comunicato si legge infatti che è stata comminata alla società una ammenda di 1.500 euro per: "comportamento antisportivo in quanto con la propria squadra in vantaggio venivano sistematicamente forniti palloni di riserva sgonfi allo scopo di rallentare la ripresa del gioco". Secondo il Giudice Sportivo quindi il Rieti avrebbe volutamente tentato di ostacolare la ripresa del gioco, sfavorendo cosi la Reggina sotto nel punteggio.



La buona notizia invece arriva per il tecnico Ezio Capuano, che è stato solo ammonito: "per comportamento non regolamentare in campo durante la gara", e sarà regolarmente in panchina domenica nel match chiave contro la Paganese.