RIETI - Nella sua Civitavecchia è morto oggi Enrico Zucchi, portiere del grande Rieti di Roberto Melchiorri, vittorioso nel campionato di Promozione laziale 1973-74, come ricorda nel suo profilo facebook lo storico del calcio reatino Fabrizio Tomassoni.



Zucchi, portiere ‘stile Zoff’, fece esperienze al Mancini Civitavecchia, all’Allumiere, per poi approdare in Sabina al seguito di Roberto Melchiorri, e andando a blindare quella difesa che ricomprendeva anche Marco Fabiani, Campidonico e Roberto De Masi.



Prima di quella esperienza, aveva vinto lo stesso campionato con il suo Mancini Civitavecchia nella stagione 1969-70 regolando il Rieti allenato da Marcello Alberici e forte della coppia Nunzio Rucci-Alberto Tomassoni.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA