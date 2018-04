di Silvio Ippoliti

RIETI - E' morto questa mattina, giorno di Pasqua, all'ospedale de Lellis di Rieti, all'età di 81 anni, Franco Reisoni storico dirigente della Spes Poggio Fidoni. Nel 2014 fu premiato dalla Figc come dirigente benemerito.



«Sempre garbato ed elegante nei modi non è mai stato allontanato dalla panchina in tanti anni, si era fatto da parte dalla società per motivi anagrafici e qualche problema di salute nel 2014, la società Spes Poggio Fidoni appresa la notizia si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Luigina ed ai figli Fabio ed Elisabetta porgendo le più sentite condoglianze». Il messaggio di cordoglio del club gialloverde.



Reisoni era figura conosciuta a Rieti anche al di fuori dell'ambito sportivo. E' stato l'ultimo barbiere a ridosso della piazza reatina fino agli anni '90: aveva il negozio in via Cintia, vicino all'ex Monte Paschi di Siena. Ma è stato soprattutto la spalla di Franco Santarelli nella conduzione della discoteca Il Covo in via Alemani fino alla chiusura.

Domenica 1 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59



