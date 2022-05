Il Rieti trova un punto a Montespaccato (1-1) e giocherà il playout in casa contro il Foligno

RIETI - Il Rieti pareggia 1-1 a Montespaccato e giocherà il playout in casa contro il Folgino. Gli amarantocelesti, passati in svantaggio a due minuti dal termine del primo tempo a causa una rete di Calì, sono riusciti a trovare il gol al 16' della ripresa grazie a Federico Vari. Dunque la sfida decisiva per la permanenza di serie D sarà giocata domenica prossima allo Scopigno contro gli umbri (che hanno battuto l'Unipomezia, decretando la retrocessione dei laziali) potendo contare su due risultati su tre.