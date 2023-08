Monte San Giovanni si rinforza: arrivano Ciogli e De Santis. Il 25 agosto la presentazione

RIETI - Arrivano altri due innesti per il Monte San Giovanni in vista del prossimo campionato di Seconda categoria. La squadra allenata da mister Fabio Bianchetti ha dimostrato di voler alzare il livello. Dopo aver rinforzato l’attacco con il bomber Jacopo Patacchiola, capocannoniere dello scorso anno in Terza categoria con la Nuova Rieti, e il centrocampo con Leonardo Fenici, la squadra sabina ha chiuso per altri due giocatori che andranno ad arricchire il reparto difensivo e la mediana. Arrivano infatti il difensore classe 1991 Federico Ciogli, lo scorso anno all’Atletico Cantalice sempre in Seconda categoria, e il centrocampista Matteo De Santis, ex Valle del Peschiera (Promozione).

Due giocatori d’esperienza pronti ad allungare ulteriormente la rosa a disposizione del mister Fabio Bianchetti e a migliorare il settimo posto della passata stagione. La rosa è praticamente ultimata e pronta a cominciare a lavorare in vista dell’inizio della stagione.

La presentazione

La sera del 25 agosto presso il ristorante “Zia Pepi” a Monte San Giovanni (Località San Sebastiano) ci sarà la cena sociale (costo di 20 euro a persona con prenotazione obbligatoria) al termine della quale verrà presentata la squadra con i nuovi innesti e tutte le riconferme.