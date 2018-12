© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ un Ricardo Chéu più ottimista che deluso quello al termine della partita persa per 1 a 0 a Monopoli. Un ottimismo frutto, a detta del tecnico, dei continui miglioramenti e di una prestazione che ha visto gli amarantocelesti uscire sconfitti solo a causa di episodi sfortunati.«Siamo una squadra che sta crescendo - ha commentato Cheù - Anche oggi abbiamo giocato alla pari contro una squadra di alta classifica e abbiamo perso per un dettaglio, anche perché la punizione era più nostra che loro. Ma questo è il calcio. Oggi sarebbe stata una partita difficile con o senza Maistro, anche perché erano assenti Vasileiou e Gallifuoco e si è fatto male anche Nicolò Gigli. Nel finale non possiamo parlare di cambio di modulo, i ragazzi erano stanchi e volevamo pareggiare, quindi ho messo in campo tutte le soluzioni offensive che avevo. Inoltre con Cericola in campo posso permettermi di cambiare perché è un ragazzo intelligente che può ricoprire più ruoli. Peccato che il gol sia arrivato pochi minuti dopo il cambio in difesa, soprattutto perché era appena uscito Nicolò che stava guidando molto bene i suoi compagni fino a quel momento».Il pensiero del tecnico portoghese ora è rivolto alla prossima gara di giovedì prossimo quando alle 14.30 allo Scopigno arriverà il Catania: «Ora dobbiamo lavorare e pensare alla prossima gara contro il Catania, davanti al nostro pubblico dove vogliamo vincere. - ha infatti dichiarato l’allenatore reatino - Abbiamo molto da lavorare, siamo nella zona di classifica che rispecchia il nostro obiettivo salvezza e spero che in molti condividano questo pensiero, ora guardiamo avanti in maniera positiva. La prossima partita è importante e con molte motivazioni per noi e per nostri tifosi. Giovedì contro una big del campionato, come sempre vogliamo vincere, sia io che i ragazzi, e sarà un’opportunità poter mostrare il nostro potenziale. Detto questo bisogna essere sempre motivati contro qualsiasi squadra ed è quello che stiamo facendo».Sul cambio al vertice della società ratina infine l’allenatore è convinto che non influisca e che non disturbi i giocatori: «La situazione societaria non va assolutamente in campo - ha affermato perentorio Ricardo Cheù - noi lavoriamo comunque a seconda del presidente».