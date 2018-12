COSI' IN CAMPO

Monopoli

Rieti

Arbitro

ALTRE GARE, XVIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giornata di vigilia per il Rieti che domani alle 16.30 (diretta ElevenSports) sarà di scena a Monopoli per cercare l'impresa e dare continuità al momento positivo. Sfida difficilissima per la formazione di Chéu, perchè i pugliesi, tra campionato e coppa, sono in scia positiva da dieci giornate: «Loro sono una squadra forte - ha affermato Chéu in conferenza - costruita per le zone alte della classifica. Cercheranno di giocare sui nostri errori e colpire in ripartenza, in questo sono molto bravi».Sono diversi però i giocatori indisponibili e acciaccati per il Rieti, visto che oltre alla squalifica di Maistro. saranno indisponibili anche Chastre, che continua ad avere problemi ad una spalla, e Gallifuoco, fermato da problemi familiari. In dubbio anche la presenza di Vasileiou e Diarra: il primo fa i conti con un problema al ginocchio, mentre il secondo è stato fermato da un attacco influenzale.Rimane quindi qualche dubbio di formazione, con Chéu che potrebbe variare e passare ad un 3-5-2 con Cericola e Xavi sugli esterni, difesa con Delli Carri, Pepe e Gigli e coppia d'attacco formata da Gondo e Kean. Dubbi rimangono, ma la certezza è che il Rieti ha mostrato progressi evidenti nelle ultime settimane e da la sensazione di potersela giocare alla pari. Il Monopoli di Scienza potrebbe invece confermare il 3-4-3 visto contro il Catania.(3-4-3): Pissardo; Mercadante, De Franco, Ferrara; Rota, Zampa, Scoppa, Donnarumma; Mangni, Mendicino, Berardi. All. Scienza(3-5-2): Costa; Delli Carri, Pepe, Gigli; Xavi, Diarra, Konate, Palma, Cericola; Gondo, Kean. All. Chéu: Di Graci di Como (Bertelli - De Ambrosis)Catania - Cavese (domani, ore 14.30)Juve Stabia - Matera (domani, ore 14.30)Paganese - Trapani (domani, ore 14.30)Rende - Viterbese (domani, ore 14.30)Potenza - Casertana (domani, ore 16)Catanzaro - Siracusa (domani, ore 16.30)Reggina - Vibonese (domani, ore 16.30)Bisceglie - Virtus Francavilla (domani, ore 20.30)Juve Stabia 39Trapani e Rende 30Catanzaro e Catania 28Monopoli 25Vibonese 23Potenza e Casertana 22Reggina 20Cavese e Sicula Leonzio 19Virtus Francavilla e Rieti 16Siracusa e Bisceglie 14Matera 11Viterbese 8Paganese 5