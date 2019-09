© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Numerosa ed attenta partecipazione alla riunione organizzata dal Cr Lazio presso la sala riunioni della Polizia Municipale di Rieti. L’evento, aperto ai dirigenti accompagnatori ed allenatori delle 45 squadre reatine che partecipano ai campionati provinciali e regionali (tra Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria) è stato utile al fine della presentazione e conseguenti spiegazioni delle modifiche attuate sul regolamento ufficiale.Moderatore dell’incontro è stato Umberto Fusacchia, delegato provinciale Figc, che ha lasciato poi la parola al presidente regionale Figc Melchiorre Zarelli che, dopo aver ringraziato i rappresentati delle società presenti ed aver speso alcune parole circa le norme modificate nel regolamento, ha poi lasciato spazio a Roberto Bellosono, Responsabile regionale degli osservatori arbitrali, che ha spiegato tutte le modifiche. «Queste modifiche sono state introdotte - ha esordito quest’ultimo - per aumentare la correttezza dei giocatori, del gioco e per aumentare la velocità di quest’ultimo. Non sarà semplice attuare fin da subito le nuove regole, poiché nel nostro calcio dilettantistico non si hanno gli strumenti come nel calcio professionistico. E’ opportuno, perciò, avere una conoscenza chiara e approfondita di queste modifiche, al fine di poter capire fino in fondo le scelte arbitrali in una certa circostanza di gioco».Qualche minuto prima dell’inizio della riunione, abbiamo posto alcune domande al presidente Zarelli circa le sue aspettative sui vari campionati che attendono le formazioni della nostra provincia. «La provincia reatina è sempre molto attiva sul profilo delle formazioni che partecipano ai campionati dilettantistici. In questi giorni, difatti, stiamo avendo alcune difficoltà con i campionati di Seconda categoria in tutta la regione ma, fortunatamente, Rieti non ha di questi problemi. Inoltre, siamo molto felici di sentire delle notizie confortanti anche per quanto concerne le reatine di Terza categoria». Zarelli, inoltre, pone l’accento sul “problema” che affligge molte società calcistiche di Seconda categoria, quello del patentino dell’allenatore (obbligatorio dall’Eccellenza fino proprio alla Seconda categoria): «Mi trovo d’accordo con le numerose lamentele circa l’obbligo del patentino per una squadra di Seconda. Nonostante i vari sforzi economici che una squadra può avere durante tutto l’arco della stagione, l’allenatore in questione deve anche barcamenarsi con questo obbligo…non è una situazione semplice!».Infine, il presidente regionale Figc tocca l’argomento delle modifiche di alcune norme del regolamento: «Vari aspetti di queste modifiche sono interessanti. C’è qualcosa di buono, perché comunque si sta tentando di velocizzare il gioco ed eliminare qualsivoglia dubbio o perplessità nelle varie azioni di una partita. Ovviamente non tutto è di facile comprensione o quantomeno bisogna interpretare bene questi cambiamenti…Queste riunioni sono state organizzate appositamente per permettere agli allenatori e ai dirigenti accompagnatori di poter capire e approfondire meglio queste norme modificate. Speriamo che tutto ciò porti qualcosa di buono al nostro amatissimo calcio, dalle categorie minori fino ai grandi palcoscenici della Serie A».