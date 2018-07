di Andrea Giannini

RIETI - Mirko Brunetti, 21 anni e tra i pali più di una sicurezza per la sua squadra. Il giovane portiere reatino nell'ultima stagione ha difeso la porta delle Renato Curi Angolana (Eccellenza abruzzese). Dopo un incidente di percorso 5 anni fa circa, il classe '97 ha tanta voglia di fare e di stupire in un ruolo fondamentale.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«Giovanili nello Sporting Rieti con Irfan Pengili, ho esordito nel 2014 con la maglia dell’Almas Roma (Eccellenza laziale). Avevo 17 anni e anche se la categoria non è a livello nazionale, esordire tra i senior porta con sé un'emozione difficile da ripetersi. Gli anni successivi sono stato alla Recanatese e al Francavilla per poi concludere questa stagione con la maglia del Renato Curi».



Il suo ricordo più brutto?

«Ben due operazioni al cuore causate da aritmie del battito cardiaco scoperte durante una visita medica. Era il 2013 e data anche la mia giovane età questa situazione mi ha stravolto un po’ il mio percorso sportivo dovendo restare fermo per un anno. Poi negli anni a seguire mi sono ripreso facendo anche bene. Oggi voglio dire che sono stato molto fortunato».



Quello più bello?

«Nel 2015 il provino al Genova dove ho avuto anche la possibilità di allenarmi con Perin, oggi portiere della nazionale. È stata un'esperienza che ricorderò per tutta la vita. Molti tra i miei coetanei avrebbero sognato di avere questa opportunità».



Quali sono i giocatori più forti con cui si è potuto confrontare?

«Tra i giocatori che ricordo per la loro professionalità, esperienza e voglia di fare, ci sono: Daniele Degano quando ero alla Recanatese, Giacomo Lozzi all’Almas e Ciccio Di Gennaro al Francavilla».



Ha un giocatore a cui si ispira?

«La passione per il mio ruolo è nata con Francesco Toldo, essendo interista. Poi col passare degli anni, come sicuramente hanno fatto tutti i giovani, era inevitabile ispirarsi a Gigi Buffon nonché oggi mio idolo e un uomo oltre che un giocatore come pochi».



Cosa pensa della Renato Curi?

«Un'ottima società in grande di valorizzare i giovani e che punta molto sul settore giovanile cosa che oggi nel calcio italiano si sta perdendo. Quello stesso calcio che oggi dovrebbe valorizzare qui giovani che hanno appena finito il percorso da under».



Trova differenza tra il calcio laziale e abruzzese?

«Avendo disputato entrambi i campionati ti posso dire che il calcio nel Lazio è molto più tattico e tecnico e come stile di gioco lo si può paragonare a una serie D, mentre il calcio in Abruzzo è molto più fisico: sono poche se non pochissime le squadre che perdono tempo nel migliorare la tattica».



Dove andrà a giocare nella prossima stagione?

«Quasi sicuramente torno dove ho iniziato la mia, per ora, breve carriera da calciatore, cioè all’Almas Roma. È come una famiglia che mi ha fatto crescere e non posso rifiutare la chiamata».

Sabato 28 Luglio 2018



