RIETI - Non è diventato direttore generale, ruolo a cui aspirava, ma comunque è riuscito a entrare nella dirigenza del Football Club Rieti: Alessandro Mezzetti, consigliere comunale del Pd ed ex assessore allo Sport curerà i rapporti con la tifoseria e con le istituzioni per la prossima stagione. Sarà un ruolo che lo impegnerà costantemente, senza dimenticare che ricopre anche la carica di presidente della Nuova Fortitudo di volley che proverà a rilanciarsi dopo aver lasciato i palcoscenici nazionali. Già tra gli artefici dell'operazione Lupa Castelli a Rieti, negli ultimi anni ha lavorato per portare a Rieti un gruppo solido che potesse gestire la società nel professionismo, anche se non è direttamente collegato all'operazione della holding che ora ha acquisito l'85% del club.



IL COMUNICATO DEL CLUB



Nell’ambito dell’attività di completamento dell’organigramma societario, il Fc Rieti srl ha individuato in Alessandro Mezzetti la persona giusta al quale poter affidare l’incarico di Rapporti con le Istituzioni e S.L.O. (Supporter Liaison Officer) ossia delegato della società ai rapporti con la tifoseria, una nuova figura professionale inserita nelle regole sulle Licenze e il Financial Fair Play della Uefa nel 2010 e recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nei criteri organizzativi per l’ottenimento delle licenze nazionali come adempimento per la partecipazione delle Società ai campionati professionali a partire dalla stagione 2012/13.



Mezzetti, che in passato ha ricoperto ruoli istituzionali sia in ambito politico locale, che in ambito sportivo è stato, al pari di alcune figure dell’attuale amministrazione comunale (il sindaco Cicchetti e il consigliere Donati in primis), tra coloro che sin dall’insediamento della nuova proprietà ad oggi, ha mostrato un interesse smodato verso i colori amarantoceleste incarnando, nei confronti della prima realtà calcistica della città, un senso d’appartenenza tale da convincere il presidente Gianluca Marini ad affidargli il ruolo sopradescritto



«Mi preme innanzitutto ringraziare la proprietà e il presidente Marini per la fiducia accordatami – afferma Mezzetti -. Il Fc Rieti è la squadra di calcio della nostra città e della provincia. In questi giorni intensificheremo i rapporti con i sindaci del territorio e i delegati allo sport e parteciperemo ad iniziative sul territorio. La categoria professionistica a cui ci accingiamo è uno stimolo per avvicinare i territori e per costruire insieme un sistema di marketing territoriale. Fondamentale sarà la presenza dei nostri sostenitori allo stadio».

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA