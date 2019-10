MESSA IN MORA

DOMANI SI GIOCA

MISTER PEZZOTTI

COSI' IN CAMPO

Sicula Leonzio

Rieti

Arbitro

PROGRAMMA, X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Allarme rientrato: a Catania il Rieti avrà ospitalità nella struttura di Torre del Grifo e potrà trascorre la vigilia del match in programma domani a Lentini contro la Sicula Leonzio (ore 15) senza alcun problema. Decisivo è stato l'intervento della nuova proprietà che ha atteso il pullman a Pontecagnano - dalle parti di Salerno - dotando la spedizione amarantoceleste di ciò che gli albergatori catanesi avevano chiesto, ossia un pagamento sicuro, garantito, perché la segnalazione della società nella "black list" di Federalberghi per alcuni precedenti non proprio edificanti, avevano fatto scattare l'allarme.Nel frattempo è scattata la messa in mora da parte dei calciatori per il mancato pagamento degli stipendi del bimestre luglio-agosto: questo sta a significare che ora la società ha a disposizione 20 giorni per regolarizzare il tutto, pena lo scioglimento dei contratti ed il successivo indennizzo delle spettanze. C'è tempo, quindi, fino al 6 novembre prossimo per scongiurare il peggio.Tornando invece al calcio giocato, domani il Rieti andrà in campo per tentare di ottenere la prima vittoria stagionale, nonostante l'ennesima settimana turbolenta, nonostante gli imprevisti dell'ultim'ora. A Lentini mancherà sia Tirelli, che Guiebre, rimasti a casa al pari di Del Regno colpito nella notte da uno stato influenzale che ha indotto lo staff tecnico a tenerlo a riposo per evitare epidemie e Diallo, alle prese con un problema fisico. Zanchi non è al top, ma è partito ugualmente con la squadra.«Abbiamo cercato di preparare questa partita nonostante siano stati giorni difficili - spiega il tecnico Lorenzo Pezzoti, alla sua terza panchina consecutiva-. Fatta eccezione per la giornata del 17, i ragazzi si sono allenati consci del fatto che questa è una partita importante, il cui esito potrebbe riaprire la classifica. Abbiamo provato alcune soluzioni tattiche, ma solo domani decideremo se ripartire dal modulo delle ultime due settimane o se cambiare qualcosa. Siamo riusciti a studiare la Sicula in video mettendo sotto la lente d'ingrandimento i loro punti deboli: i calciatori sono professionisti e al di là delle difficoltà sono consapevoli dell'importanza della gara, di conseguenza mi aspetto una partita per uomini veri».(3-5-1-1): Nordi; Ferrini, Petta, Sosa; Bariti, Palermo, Maimone, Cozza, Parisi; Sicurella; Lescano. All. Greco.(3-5-2): Addario; Aquilanti, Gigli, Granata; Esposito, Palma, Zampa, Marino, Tiraferri; De Paoli, Marcheggiani. All. Pezzotti.: Frascaro di Firenze (Allocco-Ravera).Picerno-Virtus Francavilla (oggi)Viterbese-Rende (oggi)Avellino-BariBisceglie-TernanaMonopoli-RegginaSicula Leonzio-RietiVibonese-CataniaCatanzaro-PotenzaCavese-CasertanaTeramo-PaganesePotenza 20Monopoli, Reggina e Ternana 19Bari 17Catanzaro 16Paganese e Catania 15Viterbese 14Casertana 13Virtus Francavilla 12Vibonese e Cavese 11Avellino 10Picerno, Teramo e Bisceglie 9Sicula Leonzio 6Rieti e Rende 0