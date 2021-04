Il Rieti alleggerisce la rosa: via Padovani e De Fato. Nel recupero Pineto corsaro a Montegiorgio

RIETI - Col mercato aperto, sia in entrata, che in uscita, fino al prossimo 15 aprile, il Rieti ne sta approfittando per alleggerire quella rosa monstre che Riccardo Solaroli si è ritrovato da gestire dal momento che la proprietà lo ha invesito della carica di direttore generale.

Escono in due

Nelle ultime ore, però, il dirigente capitolino - impegnato su più fronti anche in prospettiva futura - è riuscito a chiudere due operazioni "in uscita" consentendo al tecnico Raffaele Battisti e il suo staff, di lavorare con una rosa meno pesante numericamente parlando, ma con ancora qualche esubero da gestire. Il primo ad aver lasciato Rieti è stato Giovanni Padovani, tornato in amarantoceleste dopo due mesi da quando la società decise di svincolarlo in virtù dello screzio in allenamento con Elefante e la successiva esclusione dalla rosa da parte di Stefano Campolo. Per il 25enne difensore marchigiano, si è mosso il Foligno (serie D) che nella serata di martedì ha formalizzato l'ingaggio.

L'altro giocatore ad aver lasciato Rieti, invece, è Patrizio De Fato, un po' l'oggetto misterioso del mercato estivo, che in amarantoceleste ha collezionato appena 130', prima del ciclone-coronavirus che, tra fine ottobre e novembre, ha coinvolto anche lui come gran parte della squadra. Il centrocampista capitolino ha scelto di trasferirsi a Sora, ricominciando dall'Eccellenza laziale, dopo cinque stagioni in serie D.

Il recupero

Intanto nel recupero della 13esima giornata del girone d'andata, il Pineto sbanca Montegiorgio e vince 1-0 capitalizzando il gol di Minnozzi al 38' del primo tempo. Una vittoria, questa, che consente ai biancocelesti di guadagnare tre punti proprio al Rieti e iniziare la risalita dall'attuale 14esima posizione. Da ricordare, inoltre, che il Pineto rispetto a chi attualmente lo precede in classifica, deve recuperare ancora 7 gare e con 21 punti potenziali da poter incamerare, vale un piazzamento playoff.

Classifica

Campobasso 50 punti (23 gare)

Notaresco 45 (22)

Cynthialbalonga 42 (24)

Castelnuovo Vomano 41 (23)

Vastogirardi 35 (22)

Matese 34 (23)

Castelfidardo 33 (22)

Tolentino 31 (23)

Recanatese 29 (22)

Montegiorgio 29 (21)

Vastese 27 (20)

Rieti 27 (23)

Aprilia 27 (23)

Pineto 22 (17)

Fiuggi 20 (19)

Giulianova 19 (23)

Agnonese 4 (20)

Porto Sant'Elpidio 3 (18)

Ultimo aggiornamento: 19:29

