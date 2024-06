Matteo Fusacchia: ipotesi Valle del Peschiera, ma su di lui anche due squadre sabine di Prima categoria

RIETI - È reduce da una stagione importante il difensore Matteo Fusacchia. Il classe ’99, due anni fa al Città di Rieti, nella passata stagione Fusacchia è passato prima dal Valle del Peschiera in Promozione e poi in Prima categoria al Poggio San Lorenzo, dove nonostante il ruolo è riuscito anche a segnare 4 gol nella seconda parte di campionato aiutando i rossoblu a stabilire il record di squadra di punti in Prima categoria.



Fusacchia è nella lista dei desideri di diverse squadre. Su tutte quella del Valle del Peschiera, con cui aveva cominciato la passata stagione. Proprio al Valle del Peschiera ritroverebbe mister Antonio Domenici, che lo ha allenato quest’anno a Poggio San Lorenzo. Mister Domenici vuole vorrebbe con sé il difensore classe ’99, ma non è l’unico.

Fusacchia, che è stuzzicato dall’idea di tornare in Promozione, è infatti sul taccuino di diverse squadre di Prima categoria, Città di Fiano e Palombara su tutte. Anche Ginestra e Cittareale si sono fatte avanti negli ultimi giorni, ma per motivi extra-campo e lavorativi il cerchio delle scelte potrebbe portare il difensore ad escludere queste ultime due soluzioni.