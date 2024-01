Il Fc Rieti si rinforza a centrocampo: dal Monterosi arriva il 2006 Anzuini

RIETI - Il Fc Rieti 1936 comunica di aver tesserato il calciatore Leonardo Anzuini fino al termine della stagione in corso. Classe 2006, Anzuini è un centrocampista offensivo cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Virtus Torre Maura, che lo scorso anno è passato all’Under 18 del Roma City (serie D).

In estate l’approdo alla Primavera del Monterosi (serie C) orbitando però anche in prima squadra. Ora questa nuova avventura in Promozione: il calciatore è già a disposizione del tecnico Raffaele Battisti.

«La società dà il benvenuto a Leonardo e gli augura di vivere una stagione calcistica ricca di soddisfazioni, certa del fatto che il calciatore saprà mostrarsi all'altezza delle aspettative».