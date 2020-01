RIETI - Biagio Morrone dice sì al Rieti. Come anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero, il centrocampista classe 2000, scuola Juventus, ha accettato il trasferimento con la formula del prestito gratuito fino al 30 giugno, per tornare alla Salernitana al termine della stagione. Il profilo di Morrone rispecchia fedelmente l'identikit tracciato dal ds Minguzzi prima di partite per la missione milanese, quando parlò di un mediano under di qualità, che oltre a rientrare nelle rotazioni dei calciatori utili per il minutaggio, ha le caratteristiche ideali per dare respiro ai vari Tirelli, Zampa o Serena.



CAMBIO ORARIO

Inoltre, la Lega ha accolto la richiesta del club anticipando alle ore 15 la gara contro il Catanzaro in programma sabato 8 febbraio prossimo: in origine si sarebbe dovuto giocare alle 20,45. Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA