CAMBIANO GLI ASSETTI?

RIETI - Nonostante la vittoria sulla Casertana, che riporta il Rieti in doppia cifra e ad un passo dalle dirette avversarie nella lotta-salvezza, quella appena iniziata potrebbe essere una settimana "rivoluzionaria" per i colori amarantoceleste.Assetti societari, guida tecnica, fisionomia dell'organico: in tutti i settori potrebbero maturare delle "uscite" e, chiaramente, delle "entrate". E molto, se non quasi tutto, ruoterebbe intorno all'affidamento del settore giovanile a Gianfranco D'Angelo, colui che in estate provò a rilevare la proprietà insieme a Gianfranco Mancini e Silvano Santi. D'Angelo, che per dieci anni ha lavorato nell'Ascoli - una stagione anche con Di Santo - potrebbe recitare un ruolo ancora più determinante rispetto alla sola gestione delle giovanili e questo aspetto andrebbe a coinvolgere anche la guida tecnica della prima squadra. Ieri allo "Scopigno" c'era Massimo Silva, l'ex tecnico dell'Ascoli, che nel progetto complessivo rappresenterebbe l'allenatore su cui puntare per questo rush finale: chiaramente l'entratura tecnico-gestionale cromaticamente bianconera, porterebbe alle pendici del Terminillo anche qualche elemento in orbita-Ascoli. Beni dunque, resta in bilico, nonostante l'ottima vittoria ottenuta domenica contro la Casertana e figlia della sua perseveranza, del suo modo di lavorare, che se in un primo momento può essere apparso approssimativo e poco proficuo, da tre partite a questa parte sta dando i frutti sperati.