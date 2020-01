RIETI - Raffaele Russo e Riccardo Serena sì, Kenneth Obodo (per ora) "ni". C'era attesa allo 'Scopigno' per la prima sgambatura dei volti nuovi del Rieti, ma quando alle 15 di oggi, mercoledì 8 gennaio, la squadra è sbucata dal tunnel che conduce agli spogliatoi, non è passata inosservata l'assenza del centrocampista nigeriano ex Vibonese.



Obodo, a quanto pare, ha dovuto rimandare la firma sul contratto perché prima ci sono da risolvere alcune questioni burocratiche col Savona, dove si è traferito quest'estate dopo il biennio di Vibo Valentia.

La società spera di riaverlo a disposizione già domani e chiudere una trattativa sulla quale il ds Minguzzi si sta adoperando giorno e notte conoscendo il giocatore, già gestito ai tempi di Pisa e Grosseto. Regolarmente in campo, invece, sia Riccardo Serena (figlio d'arte), che Raffaele Russo, entrambi utilizzati da Beni nel test in famiglia contro la Berretti.

