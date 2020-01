© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In attesa delle ufficializzazioni di Obodo e Russo, il Rieti sta per chiudere un altro acquisto sulla mediana. E' in arrivo infatti, il centrocampista toscano, Riccardo Serena, 24 anni anni, da tre stagioni al Padova col quale ha esordito anche in serie B collezionando 9 presenze, tutte dal primo minuto. Serena, tra l'altro, l'estate scorsa ha fatto parte della nazionale azzurra allenata dal ct Arrigoni che ha parteciato alle Universiadi 2019 a Napoli arrivando fino alla medaglia di bronzo. In quella stessa squadra - di cui lui è stato anche capitano quando non giocava Ungaro - c'era una vecchia conoscenza del calcio reatino, ovvero Matteo Cericola, attualmente alla Vis Artena (serie D), ma anche lui potenzialmente nel mirino del diesse Minguzzi. Serena è atteso a Rieti per ora di pranzo ed è assai probabile che il giocatore potrebbe svolgere subito il primo allenamento con la squadra e mettersi a disposizione di Beni: arriverebbe con la formula del prestito fino a fine stagione.Intanto Zaffagnini, che fino a qualche giorno fa era nel mirino del Rieti, ha lasciato la Sambenedettese di Fedeli e firmato un contratto di un anno e mezzo con l'Az Picerno. Sabato allo "Scopigno" affronterà gli amarantoceleste da avversario.