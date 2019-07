RIETI - Altri due rinforzi per il Rieti di Alberto Mariani. La società, infatti, ha ufficializzato gli ingaggi del difensore centrale Antonio Granata (2000) e dell'attaccante Alessio Bartolotta (2000).



Il primo arriva dalla Salernitana con la formula del prestito, il secondo - anch'esso proveniente da Salerno - diventa di proprietà del club amarantoceleste.

Due Millenial che hanno già avuto modo di mettersi in mostra in questa prima parte di preparazione atletica giocando - a fasi alterne - anche le due amichevoli di prestigio contro Frosinone e Roma, ma che hanno ancora bisogno di crescere e di migliorare.

Al pari del centrocampista Andrea Marino, un 2001 sempre di proprietà della Salernitana, che già oggi dovrebbe essere a disposizione di Mariani. Tre "pezzi" ex granata, che con Lazzari (il portiere) diventano quattro e che, in parte, smentiscono le dichiarazioni d'inizio mese del patron Curci che aveva sottolineato come «Rieti non sarà la succursale di Lazio e Salernitana». Parole che per il momento vengono smentite dai fatti.

