RIETI – Il mercato impazza ormai da quindici giorni e, sia in “entrata”, che in “uscita” per tanti ex calciatori del Rieti è tempo di fare e disfare le valigie.è ormai a tutti gli effetti un giocatore della Salernitana, una trattativa avviata già da qualche settimana e conclusa a poche ore dall'inizio della preparazione atletica dei granata che, però, potrebbero successivamente girare il fantasista veneto in una C, qualora Ventura non lo ritenesse ancora maturo per la serie B. La Samb si aggiudica la coppia, che dopo l'esperienza in amarantoceleste, la Salernitana ha voluto girare al club di Fedeli. In riviera resta anche il difensore Giacomo, al suo secondo anno in rossoblù. Da Avellino a Torre Annunziata: Matteoha deciso di restare in Campania e “sposare” il nuovo progetto del Savoia che dopo aver piazzato Carminein panchina e Tizianosulla mediana (due dei protagonisti della cavalcata in C del Rieti), si aggiudica anche le prestazioni sportive di “Ringhio”. La Cavese prende il portiere Matteodal Pisa, la Lucchese dovesse andare all'accoppiata Felleca-Corda si porterebbe da Como l'ex capitano dei comaschi Federico(che resta anche nel mirino del Rieti).Ancora senza una squadra da allenare, l'ex tecnico amarantoceleste Eziolinoche, sfumato il ripescaggio dell'Audace Cerignola in C ora spera nella chiamata di Mauriello all'Avellino. Restando tra gli allenatori, Francescodopo il biennio con la Vis Artena (una promozione e un onorevole ottavo posto) sbarca al Flaminia Civita Castellana dove si sta lavorando per un progetto importante, mirato al raggiungimento della C in un paio d'anni, mentre Loris– come detto ampiamente nei giorni scorsi – è entrato a far parte dello staff tecnico di Sarri alla Juventus. In serie D altri due ex reatini cambiano casacca: Paolopassa dal Castrovillari al Bitonto, mentre l'altro ex difensore centrale Leonardodiventa il punto di forza del nuovo Anagni Fontana. Ancora un altro anno al Mantova, invece, per il bomber sardo Luigi, con l'argentino Matiasche lascia il campo per diventare il vice di Brando, arrivato al posto di Morgia.