RIETI – C’è tempo fino a stasera per il mercato di serie C, poi solo spazio a ingaggi di calciatori svincolati. Il Rieti, però, è pronto a ufficializzare altri colpi interessanti. È praticamnete fatta per Amara Konate, dal Perugia. Guineiano, classe 1999, è un centrocampista centrale originario di N'zèrèkorè (Guinea) e può giocare anche a sinistra e arriva dal Perugia Primavera. Alle 20 la sirena del mercato (si potranno solo ingaggiare svincolati). Il club, però, dovrebbe avere in serbo un altro colpo, detto che rimane in ballom anche l'ufficializzazione di un altro calciatore già in forza al Rieti, Lukinga.



C’È PEPE

Ieri, nel frattempo, ok all’ingaggio di Cécé Pepe Frank, per il quale c’era l’accordo ma non il transfer. «Sono affascinato da questa nuova esperienza – sottolinea Pepe – È la prima volta che mi cimento nel calcio italiano e spero di non deludere le aspettative del club».



L'ESTERNO

E nelle scorse ore il portale TuttoC ha avanzato tre nomi per la corsia di sinistra: Mpasinkatu sta cercando un esterno sinistro basso. Le idee sono Irlian Ceka (20enne italo-albanese ex Roma, Lazio e Samb), Emanuele Lombardo (21 anni, ex Arzachena, Avezzano e Tor di Quinto) e Paolo Arca (21 anni, ex Varese, Seregno e giovanili del Cagliari).

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



