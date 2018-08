di Christian Diociaiuti

RIETI – Costretto a guardare il match contro il Teramo, oggi è ufficialmente un giocatore del Rieti. Si tratta di Thomas Vasiliou, esterno d’attacco 1994, originario di Atene e proveniente dalla A greca. Già da diverso tempo il calciatore greco si trova alla corte del Rieti, prima in prova e poi in attesa dell’ufficialità, dopo aver destato buona impressione anche nei test. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia dell’Atromios, in Superleague.



«Mi sento bene, non vedo l’ora di potermi mettere a disposizione del tecnico: domenica ho sofferto troppo dalla tribuna, ma finalmente ora è tutto risolto. Per me si tratta della prima esperienza nel calcio italiano e voglio sfruttarla nel migliore dei modi».



Vasiliou attendeva il nullaosta, che deve ancora arrivare per Lukinga, Diarra e Pepe, mentre rimangono in piedi le trattative con gli esperti sulle cui tracce il Rieti è da diverso tempo. Per Vasiliou è arrivato un biennale: esterno d’attacco, può essere adattato sia sul versante destro, che sinistro. All’occorrenza ha giocato anche come prima punta, ma le sue caratteristiche tecnico-tattiche lo portano a diventare imprevedibile e pericoloso quando può sfruttare la sua progressione.



Nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze ed 1 gol con la maglia dell’Atomitros (Super League) e ha giocato anche in Repubblica Ceca (Olympia Praga, C ceca, 10 presenze e due gol). Ha scelto la maglia numero 20. Arriva, dunque, un’altra scelta per Chéu e un pretendente sulle fasce in un lotto che già conta Kean, Cericola e Di Domenicantonio.





