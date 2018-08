di Christian Diociaiuti

RIETI – Si chiude il 31 la finestra di mercato della Serie C. E la parola d’ordine è “esperienza”. Chi la pronunciava appena un mese fa veniva subito redarguito in nome della assoluta e imprescindibile gioventù della formazione. Ma oggi si è palesata una richiesta che arriva direttamente dai tifosi oltre che dalle evidenze del campo, dopo la prima uscita ufficiale contro il Teramo (ko 2-1, per il Rieti a segno Todorov).



E se l’ossatura giovane ha fatto registrare vari acuti (e c’è da segnalare, a differenza di quanto erroneamente scritto, che a procurare il rigore ospite è stato Gallifuoco e non Gigli) da Di Domenicantonio fino a Cericola, passando per Todorov, non si può non continuare a chiedere una spina dorsale esperta, che in realtà la società sta già cercando visti i nomi.



Si stringe per il centrocampista La Camera, mentre la Reggina adesso sta ammaliando Sforzini, su cui c’era stato l’affondo sabato del Rieti. In stand by Ciotola (altro attaccante) così come Zullo (difensore centrale). Tutti nomi che ai tifosi non dispiacciono e che non cozzano con le intenzioni del club: «No ai giocatori che svernano a Rieti», cioè ultra 35enni a fine carriera. I nomi fatti sopra hanno al massimo 34 anni.



E servono come il pane in una squadra che dimostra voglia e guizzi nel gioco voluto da Chéu, ma che necessita di guide navigate in un campionato difficile. «Con tre rinforzi, di esperienza (over 25 con alle spalle 5/6 anni di C italiana) non avremo alcun problema a salvarci. Abbiamo un'ottima ossatura e giocatori molto interessanti, ma non sono sufficienti (né lo saranno, se pur ottimi i tre che mancavano oggi, alias Vasiliou, Pepe e Diarra) per stare tranquilli» scrive un tifoso in un post molto commentato sul gruppo facebook Io Tifo Fc Rieti.



Analisi impeccabile e che tira in ballo anche alcuni calciatori, appunto Vasiliou, Pepe e Diarra (ma c’è anche Lukinga) il cui trasferimento è stato completato correttamente entro il 25 ma per i quali non è arrivato ancora il transfer. È anche questo il motivo per il quale Chéu non ha avuto praticamente che due cambi domenica scorsa.

