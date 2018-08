di Christian Diociaiuti

RIETI - Le trattative con Diarra, La Camera, Sforzini e Ciotola rimangono in piedi ma ora, per il Rieti, spunta un altro gioiellino del calcio europeo che allo Scopigno potrebbe raggiungere alcuni coetanei. Si tratta di Cécé Franck Pepe, difensore centrale franco-ivoriano, classe 1996, di Clichy La Garenne, in Francia. Nazionale under 16 francese, è cresciuto nelle giovanili del Marsiglia, ha giocato col Marsiglia B e si è fatto le ossa nel secondo livello del calcio ucraino, con la maglia dello Zirka.



La figura di Pepe rientra nelle richieste di Chéu, che nella spina dorsale della sua squadra chiede rinforzi proprio nei ruoli di difensore e centrocampista centrali, senza dimenticare un attaccante che trovasse con facilità la strada per la porta (portando malizia e presenze), a rinforzare fasce esterne rapide e inventive - come possono essere Cericola, Di Domenicantonio e Kean – e prendere per mano un ottimo prospetto come Todorov.



Sulla proroga di mercato chiesta da Gravina alla Figc, a ieri, nessuna novità: la deadline, a tuttora, è fissata per sabato, ma non è escluso che si protragga almeno fino al 31 agosto, così come annunciato dal numero uno della terza serie. Già da ieri, il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, si trova a Milano: c’è il rush finale del mercato di C, là dove si registrano gli affarissimi anche di A e B: l’hotel Melià in questi giorni è il punto di incontro tra calciatori, procuratori, club, direttori sportivi.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA