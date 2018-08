di Christian Diociaiuti

RIETI – «3-4 giocatori in vari ruoli». Li chiede Ricardo Chéu, allenatore del Rieti. Lo aveva fatto dopo l’1-1 contro la Vis Artena: obiettivo puntellare il cuore della squadra, le vie centrali. Non trentacinquenni a Rieti per svernare (per dirla con le parole di Marini), ma 30enni che possano portare quel pizzico di malizia necessario in un campionato difficile e pieno di insidie – soprattutto se si finisce al sud – come è la Serie C. Nella giornata odierna, il club scoprirà – nell’assemblea di Lega - se c’è una proroga al mercato rispetto alla deadline fissata a sabato 25 agosto. Con il campionato che presumibilmente partirà il 16 settembre, la Lega dovrebbe allungare la finestra di mercato, che in A e B si è chiuso ma non in terza serie.



Nel mirino del Rieti ci sono tre giocatori esperti e dal palmarès interessante: il 34enne attaccante ex Fondi e L’Aquila, Nicola Ciotola (oltre duecento presenze in C, una sessantina in B) che se la gioca con Nando Sforzini. Altro attaccante, Sforzini, che ha 33 anni e arriva da un periodo non fortunato a causa di una frattura alla tibia. A gennaio ha rescisso con la Viterbese. Nel suo curriculum anche il Grosseto, Pescara, Latina, Modena, Verona. Quasi 300 presenze in B, 18 in A, due in Champions ed altre esperienze. A centrocampo non è mai tramontato il nome di l’ex Reggina Giovanni La Camera; 34 anni, tra C e B vanta oltre 300 presenze. Su di lui una piccola nota rosa: è il marito di Monica Bertini, volto della redazione sportiva di Mediaset Premium.

