RIETI - Tutto pronto per il Memorial Enrico Savelli di calcio giovanile. Domani, 2 giugno, al campo sportivo di Quattro Strade, intitolato al giovane sportivo reatino deceduto in un incidente stradale nel 2003, si svolgerà la XVI edizione della manifestazione riservata alle categorie Pulcini misti calcio a 7 e Piccoli amici calcio a 5 che prenderà il via alle 9 col ritrovo. Alle 9.15 la benedizione del campo sportivo, alle 9.30 l'iscrizione delle squadre partecipanti, alle 9.45 l'esibizione delle squadre, alle 11.45 intervento e saluto delle autorità, alle 12 la premiazione dei partecipanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA