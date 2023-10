In tanti al campo sportivo Micioccoli per ricordare il mister Flaviano Provaroni. Foto

RIETI - Due giornate di emozioni al campo sportivo Micioccoli, dove nel weekend si è tenuta la seconda edizione del Memorial dedicato a Flaviano Provaroni, scomparso nel marzo dello scorso anno a 69 anni.

Un totale di 16 squadre si sono avvicendate nei diversi campi da gioco, sia su prato che in sintetico, presenti nell’impianto della Pro Calcio Studentesca: protagonisti i bambini delle categorie Pulcini e Primi Calci, dai 7 agli 11 anni di età. Non poteva esserci modo migliore per omaggiare il mister Provaroni, che negli anni ha allenato generazioni di piccoli calciatori proprio alla Studentesca, oltre ad essere stato stimato docente allo Jucci e personalità di rilievo per tutto il panorama sportivo locale.



Tante le società che hanno aderito all’iniziativa, provenienti da tutta la provincia e anche dal Ternano: una sana manifestazione sportiva dove l’unico vincitore è stato il divertimento e la passione per il calcio. Sugli spalti tanti genitori e curiosi che hanno sostenuto i piccoli giocatori e seguito con interesse le partite: un evento che si è chiuso in bellezza con le premiazioni, quando tutte le società hanno ricevuto una targa e i ringraziamenti della stessa Pro Calcio per la partecipazione.



«Auguro a tutti i giovani calciatori e le giovani calciatrici di incontrare qualcuno come il mister Flaviano»: queste le parole con cui Provaroni è stato ricordato anche dal Responsabile Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico Giampaolo Parravano e dal delegato regionale Claudio Ferri.

Ricordo commosso anche quello dei parenti di Provaroni, la moglie Cinzia e il figlio Alessandro, a cui fanno eco anche le parole del collega e amico Oliviero Olivieri della Pro Calcio Studentesca: «Questi due giorni sono stati tutti per lui ed è bello vedere quante persone conservino un bel ricordo di Flaviano – conclude – Siamo stati fortunati ad averlo nella nostra società e ad averlo anche come amico. Non lo dimenticheremo mai».