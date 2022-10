Successo per la prima edizione del Memorial Flaviano Provaroni. Foto

RIETI - Weekend di sole e sport al campo sportivo Micioccoli, dove si è svolto il Memorial “Flaviano Provaroni”. Successo per la prima edizione dell’iniziativa, che ha radunato moltissimi spettatori, tra cui i colleghi del professor Provaroni, ex docente allo Jucci, amici del mondo sportivo reatino ed ex alunni. Presenti ovviamente anche i familiari del mister, con in testa la moglie Cinzia, il figlio Alessandro e la sorella Loredana.



Presenti anche alcuni esponenti della Federazione Italiana Gioco Calcio per la quale, per tanti anni, Provaroni ha svolto il ruolo di responsabile provinciale per l'Attività di Base: tra loro Maurizio Margutta, responsabile regionale per l'attività di base, che ha ricordato l'entusiasmo e la professionalità con i quali Provaroni affrontava e risolveva i problemi; poi anche Manuel Fusacchia responsabile AST per la nostra Provincia e Giampaolo Parravano attuale responsabile provinciale per l'Attività di Base. Nel suo intervento il professor Federici ha ricordato le doti umane e l'acume di Provaroni, mentre Oliviero Olivieri ha messo in risalto l'amore che nutriva per l'insegnamento del gioco del calcio ai bambini e la passione che fino alla fine ha contraddistinto il suo agire, nonché l'ironia e la saggezza con la quale affrontava le problematiche che gli si presentavano dinanzi.



Sicuramente un successo per questa prima edizione del memorial, con grande partecipazione dei piccoli giocatori della categoria Pulcini (2012-2013) che hanno dato il meglio in campo e che ricevono, insieme alle loro società, i ringraziamenti degli organizzatori.