di Michel Saburri

RIETI - Il Velinia si aggiudica il primo Memorial Sabatino Giamogante. La manifestazione si è svolta ieri al Gudini ed è stata organizzata per rendere omaggio alla memoria di uno storico dirigente del Cittareale, Sabatino Giamocante, scomparso la notte del sisma del 24 agosto di due anni fa.Attimi di commozione prima dello svolgimento delle gare quando il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli, ha consegnato una targa ricordo alla moglie e alle due figlie di Giamogante.Al triangolare hanno preso parte Cittareale, Velinia e Torpedo: nella prima gara Velinia ha superato per 3-1 la Torpedo mentre nella seconda partita Cittareale ha battuto sempre la Torpedo con l risultato di 4-1. Nella terza e decisiva gara Cittareale e Velinia hanno pareggiato per 1-1 a quel punto per assegnare la vittoria del memorial si è dovuto ricorrere ai calci di di rigore che hanno premiato il Velinia.