© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Alba Sant’Elia si aggiudica il VI Memorial Renzo Berardi. Nel primo incontro del triangolare i reatini hanno battuto Real Vazia per 3-1, dopodichè sono scesi in campo i padroni di casa della Rufinese che hanno perso di misura (1-0) contro Real Vazia. Nel terzo e decisivo incontro la Rufinese invece ha avuto la meglio contro l’Alba Sant’Elia per 2-1 ma l’Alba in virtù della differenza reti si è classificata al primo posto.Al di là del risultato l’obiettivo della manifestazione era quello di rendere omaggio ad uno dei soci fondatori delle Rufinese, appunto Renzo Berardi, e da quel punto di vista lo scopo è stato sicuramente raggiuntio come conferma il presidente dei padroni di casa Antonello Natali: «Ovviamente oggi più che mai non era importante la classifica finale, l’idea della Memorial era appunto quello di ricordare nel modo migliore Renzo Berardi e secondo me ci siamo riusciti. Bella cornice di pubblico, erano presenti anche le istituzioni, le squadre erano numerose e c’è stato spazio per tutti e soprattutto c’è stata correttezza in campo. L’appuntamente è per l’anno prossimo»