LA STORIA

L’INTERVISTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Porta la sua firma il gol-vittoria che domenica scorsa al campo Gudini ha permesso al Torri in Sabina di aggiudicarsi la Coppa Provincia di Rieti sul Fiamignano. Al termine dei 90’ il risultato di parità ha portato ai calci di rigore ed il tiro decisivo è stato proprio di questo giocatore che a 45 anni di età dimostra ancora sul campo cosa significa l’amore per il calcio e la voglia perenne di mettersi in gioco.Maurizio Tetto, nato a Roma il 15 febbraio 1974, si è trasferito con la famiglia a Selci all’età di dieci anni ed ha iniziato l’attività calcistica nelle formazioni giovanili del Torri e successivamente nel Forano e nel Settebagni. E’ proseguita quindi la sua carriera di attaccante puro nel Selci (dalla Terza alla Prima categoria), nella Mirtense, nello Stimigliano (dalla Terza alla Promozione), nel Cantalupo. Un brutto infortunio sembrava aver messo fine alla sua attività agonistica ma dopo sei mesi ha brillantemente ripreso indossando le maglie del Gavignano, del Forano ed ultimamente è arrivato al Torri in Sabina.«Subire la rottura del tendine d’Achille all’età di trent’anni è un brutto colpo e per molti la mia attività di calciatore era da considerarsi finita. E’ stato un brutto colpo ma con tenacia e tanta forza di volontà, credendo soprattutto in me stesso, ho superato quel momento ritornando a giocare dopo soli sei mesi».«Devo dire che i dirigenti del Torri in Sabina mi avevano cercato anche in precedenza ma il mio lavoro di agente immobiliare (come avvenuto negli anni scorsi con proposte anche da parte di società di categorie superiori a livello regionale) mi ha condizionato. Lo scorso mese di aprile poi ho accettato la loro proposta di rendermi disponibile almeno parzialmente visto che erano impegnati sia in campionato che in Coppa Provincia. Ho ritrovato a Torri anche amici giocatori di vecchia data e sono felice di questa decisione».«Che è stato bellissimo e certe soddisfazioni sono meravigliose ad ogni età. Contribuire ad una vittoria, ma anche ad essere partecipi di un campionato indipendentemente dalla categoria, può far vivere momenti bellissimi. A livello personale in tanti anni ho avuto la possibilità di giocare insieme a ragazzi fantastici e di incontrare tecnici, dirigenti e presidenti che non dimenticherò mai. Alcuni purtroppo non ci sono più e questo pensiero è accompagnato da un velo di tristezza ma è stato meraviglioso vivere certe esperienze a diretto contatto con persone indimenticabili».«Per adesso pensiamo a goderci questa bella vittoria di Coppa che comporta anche il passaggio in Seconda categoria. Ho avuto il piacere di viverla insieme ad un gruppo di persone eccezionali: compagni di squadra, dirigenti, collaboratori ed una cornice fantastica di pubblico che è difficile trovare in questa categoria. Poi nei prossimi mesi decideremo il da farsi: sono molti anni che dico di smettere ma poi…».«Di coltivare sempre tenacia, passione e volontà sia nel campo sportivo che nella vita di tutti i giorni. I problemi ci saranno sempre, a ogni livello e in ogni situazione, ma chi realmente crede in se stesso e punta a raggiungere un obiettivo non deve mai tirarsi indietro».