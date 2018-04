di Mattia Esposito

RIETI - La passione per il calcio ed i legami che è in grado di creare nel tempo, quando lo sport è dimostra di essere più di una "semplice" competizione. Maurizio Giovannelli, ex giocatore del calcio reatino - bomber che ha vestito le maglie di Ascoli, Rieti e poi nel calcio a 5 del Rieti in serei A e B - ha compiuto ieri sessant'anni, e ha deciso di riunire e far rimettere i pantaloncini ad alcune vecchie glorie del calcio reatino e non solo.



Proprio in occasione dei suoi sessant'anni, Giovannelli ha organizzato, domani, sabato 14 aprile, alle 17 al Pattinodromo di Rieti, una partita con tanti volti che ne hanno segnato un piccolo pezzo di storia e non solo: le vecchie glorie di Ascoli e Rieti, gli Amici del Calcetto e una rappresentanza di finanzieri.



Tra i volti noti ci saranno Bernardini e Massimo Silva, ex giocatori di Ascoli e Milan, ma anche altri nomi del calcio reatino come l'avvocato Riziero Angeletti (in foto insieme a Maurizio Giovannelli), Tonino Tempesta, Anzidei e tanti altri. Ad accompagnare alcune figure del mondo dello sport anche alcuni personaggi pubblici, come il colonnello della Guardia di Finanza di Rieti, Stefano Cerioni. Un pomeriggio di sport e di ricordi, per riportare in mente e tornare a condividere i ricordi e gli aneddoti che il calcio regala e tiene immutati negli anni.



Insomma sono attese 200 persone per questa grande festa organizzata dalla moglie Angela e dalla figlia Alessia. E poi alle 19.30 i festeggiamenti proseguiranno alle Scuderie dove si degusteranno i prodotti del Salumificio SaNo dove Giovannelli da 35 anni ha lavorato con grande professionalità.

Venerdì 13 Aprile 2018



