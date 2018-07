di Andrea Giannini

RIETI - Mattia Tolomei, classe '97, grande talento con un passato tra alti e bassi e con un futuro ancora tutto da scrivere nel mondo del calcio. Il centrocampista nella stagione appena trascorsa ha militato tra le fila della Spes Poggio Fidoni in Promozione, retrocesso dopo il playout. Ma la voglia di emergere di Tolomei resta intatta viste l'età e l'esperienza maturata ad alti livelli.



Quando e come è iniziata la sua carriera calcistica tra i grandi?

«A 16 anni nel Football Club Rieti quando allora il presidente era Franco Fedeli e allenatore Carlo Pascucci che mi chiesto di allenarmi tra i grandi in serie D. Dal primo allenamento ho dato sempre tutto per migliorare anche se non ho totalizzato alcuna presenza. Nonostante ciò, è stata un'esperienza molto utile. L’anno successivo sempre nel Rieti con Fabrizio Paris allenatore ho realizzato 24 presenze, la prima a soli 18 anni».



Quali sono le esperienze che ricorda con piacere e le soddisfazioni più importanti?

«L’esperienza che ricordo con piacere è stata quella nel Rieti quando a 18 anni ho esordito in serie D contro il Grosseto, che non è squadra da poco. Mi ha fatto debuttare Fabrizio Paris che ringrazio molto. È stata la soddisfazione più bella in 5 anni che sono nel calcio senior».



L’allenatore più importante che ha avuto?

«Sicuramente Pascucci, mi ha aiutato a crescere sotto il profilo tecnico e umano. Grazie a lui sono passato dalla juniores alla prima squadra. È un bravissimo allenatore e una bravissima persona che merita tanto»



Parliamo ora del suo modo di giocare. In quale posizione si trova meglio?

«Il mio ruolo preferito è davanti alla difesa perché vedo molto il gioco e mi piace toccare molti palloni. Ho iniziato in questa posizione il primo anno di allievi. In questi anni ho fatto anche il trequartista, l'esterno e il mediano ma nessuno di questi mi ha permesso di esprimermi al meglio».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«I miei punti di forza sono la rapidità, la resistenza e la tecnica. Non essendo grande fisicamente ho trovato molte difficolta nelle diverse squadre in cui sono stato e questo è il mio principale punto debole che rimpiango molto».



Un giocatore che ammira e a cui si ispira?

«Cristiano Ronaldo per la sua voglia di andare oltre i suoi limiti, però dato il mio ruolo mi ispiro a Luka Modrić, che come stiamo vedendo sta disputando un grande mondiale».



Cosa pensa della Spes Poggio Fidoni?

«Sotto l’aspetto societario si può fare meglio. Sotto l’aspetto umano sono delle brave persone che in un anno e mezzo di permanenza mi hanno fatto sentire a casa. Gli auguro il meglio, di cuore».



Il futuro?

«Ancora non so bene dove andare. Ho diverse squadre che mi hanno cercato tra cui una di Eccellenza, qualche Promozione e svariate di Prima categoria. Ho appena iniziato a lavorare, quindi devo cercare di incastrare le due cose ma metto il lavoro prima di tutto».

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



