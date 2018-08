di Michel Saburri

RIETI - E’ uno dei punti di forza del Poggio Nativo, la sua carriera negli anni scorsi aveva subito un brutto stop a causa di un brutto infortunio ma ora è nel pieno della maturità calcistica ed è pronto a regalare ai tifosi sabini un’altra stagione da protagonista: parliamo di Mattia D’Angeli, nato a Rieti il 31 gennaio del 1989



La sua carriera?

«Ho iniziato il settore giovanile all’Icosystel per poi passare al Centro Italia e quindi al Rieti agli allievi nazionali con Irfan Pengili. Poi con mister Paris ho fatto la Berretti allenandomi spesso con la prima squadra di Ferrazzolli in Serie C, non ho mai esordito mma a 17 anni sono andato un paio di volte in panchina. Negli anni successivi sono rimasto a Rieti in serie D prima con mister Marini, poi con infantino e quindi con Tonino Pezzotti, dopodiché sono andato ad Astrea in serie D e poi sono sceso in Promozione per motivi di studio a Poggio Catino con mister De Tommaso. Poi c’è stato il ritorno al Centro Italia con mister Fabiani, dove sono rimasto altri due anni e cambiando altri due mister , Floccari e Donati, poi purtroppo mi sono rotto i legamenti del crociato anteriore e mi sono fermato un anno. Sono tornato a giocare il Cagis Frasso in Seconda categoria vincendo il campionato nel girone romano con mister Domenici, e soprattutto ritrovando la voglia di giocare al calcio, poi sono passato al Capradosso di mister Fabiani e Franco Tempesta, e infirne sono arrivato al Poggio Nativo di Mister Domenici dove sono ormai da 2 anni».



I suoi punti di forza e quelli deboli?

«I miei punti forti sono la fisicità, la visione di gioco e il tiro, il mio punto debole, se così si può dire, è stato aver incontrato il mister Pietro Infantino, per me il peggiore allenatore nel calcio dilletantistico».



C'è un giocatore al quale si ispira?

«I miei giocatori preferiti sono Steven Gerrad, Frank Lampard e Claudio Marchisio, individualità eccezionali nel mio stesso ruolo».



Qual è stato il giocatore più forte con cui ha mai giocato e perchè?

«Uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato è stato sicuramente Strauss, ma soprattutto Angelo Paradiso, perché si divertiva giocando, saltava l'uomo con un semplice controllo di palla».



L'allenatore con cui si sei trovato meglio e perchè?

«Per quanto riguarda i tecnici mi sono tovato bene con tutti e li ringrazio tutti, dal primo all' ultimo, tranne Infantino chiaramente, Tempesta, Pengili, Paris, Ferrazzoli, Marini, Pezzotti, Fabiani, Donati e Domenici. Tutti gli allenatori hanno contribuito alla mia crescita calcistica, un ringraziamento particolare però è per il direttore Franco Tempesta che mi ha visto crescere e che mi ha sempre sostenuto, e mister Domenici che mi ha dato una seconda chance dopo l’infortunio».



Il più bel ricordo legato al calcio e quello più brutto?

«Il mio più bel ricordo è difficile da scegliere, perché me ne vengono in mente tanti, i campionati nazionali giovanili, il mio esordio da titolare alla prima di campionato a Sansepolcro in D, la panchina in seire C (Rieti-Reggiana) fino al campionato vinto di Seconda categoria. Quello brutto sicuramente legato alla infortunio al ginocchio».



Qual è il bilancio della scorsa stagione e le aspettative per il prossimo campionato?

«La passata stagione è stata come ci aspettavamo, un campionato tranquillo, ce la siamo giocata con tutti, potevamo fare meglio in casa ma essendo una squadra con molto giovani a volte abbiamo peccato d’inesperienza. Per la prossima stagione mi aspetto un Poggio Nativo più cattivo, con la voglia di vincere sempre e comunque, e regalare al presidente Vagni e mister Domenici la promozione».

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA