Il Rieti ufficializza l'ingaggio dell'attaccante Matteo Prandelli, sarà disponibile contro il Notaresco

RIETI - Nuovo arrivo in casa Fc Rieti. Matteo Prandelli, punta centrale classe ‘88 è ufficialmente amarantoceleste. Giocatore esperto e con più di 200 presenza tra professionisti e Serie D, Prandelli vanta esperienze in squadre come Siena, Flaminia, Colligiana, Lupa Roma ed anche in campionati esteri (Proximus League belga e Kategoria Superiore albanese). La punta bresciana sarà a disposizione di mister Campolo già dalla gara contro il Notaresco di mercoledì 24 febbraio.

