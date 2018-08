di Michel Saburri

RIETI - Un giovane allenatore di belle speranze che però, essendo appunto ancora giovane, non ha ancora appeso gli scarpini, anzi i guantoni al chiodo: Matteo Lancia, portiere e allenatore, nato a Rieti il 16 luglio 1989 e come tiene a specificare, cicolano nell’anima.



La sua carriera da giocatore?

«Come giocatore sono stato un girovago tra settore giovanile e prima squadra, le esperienze più importanti le ho avute negli allievi regionali al Rieti, nella juniores provinciale e regionale dell'Alba Villa Reatina e una piccola parentesi alla Primavera della Ternana da sotto età, tutte esperienze che mi hanno formato come giovane portiere di belle speranze, purtroppo rimaste tali (sorride, ndr). Sono rimasto legatissimo all'Alba Villa Reatina, con la quale ho esordito in Prima categoria grazie a mister Gambucci a quasi 17 anni e, una volta tornato dalla Ternana, anche nel campionato di Promozione, poi non potendo più dedicarmi al 100% al calcio per impegni universitari, sono sceso in Seconda con Capradosso e Virtus4Strade. Negli ultimi due anni ho sposato un bel progetto come quello di Piazza Tevere.



E quella da allenatore?

«Da allenatore ho iniziato come preparatore dei portieri prima e come allenatore in seconda di mister Spognardi poi (che ringrazierò sempre), alla Young Rieti del presidente Masi, poi nella stagione 2012/13 è arrivata la chiamata della Virtus4Strade che mi proponeva i giovanissimi provinciali ed ho accettato, come prima esperienza da capo tecnico non è stata facile, però sono cresciuto molto, perchè poi sono arrivate altre chiamate, tipo quella dell'Alba Sant'Elia mentre l'anno seguente ho conosciuto una grande persona come Berardino Di Lorenzo (presidente del Borgorose), che mi ha chiesto di prendere in corsa la loro categoria allievi che fino ad allora aveva totalizzato 0 punti, ho accettato la sfida e alla fine abbiamo fatto 26 punti nel girone di ritorno: una grande cavalcata! Mi sono fermato di nuovo e l'anno scorso ho allenato sempre a Borgorose la juniores provinciale, arrivando al Ciccaglioni e vincendo il Trofeo Degli Enti, una soddisfazione immensa!».



La sue doti migliori come giocatore e allenatore?

«Mi ritengo una persona seria e affidabile, infatti porto sempre a compimento un lavoro iniziato, da piccolo fino ad ora, mi hanno sempre detto che sono bravo tra i pali ma pecco nelle uscite alte. L'ho sempre creduto anche io, purtroppo (ride, ndr). Da allenatore sono molto preciso nei dettagli, mi piacciono le cose fatte bene e con i ragazzi cerco di instaurare un rapporto stretto, però senza esagerare, perchè comunque va rispettata la figura dell'allenatore e dei ruoli».



C'è un modello di giocatore o allenatore a cui si ispira e perchè?

«Da giocatore ero innamorato di Luca Marchegiani prima e da Angelo Peruzzi poi, a Terni infatti mi chiamavano il Peruzzi del cicolano dato il mio fisico non proprio snello, grazie a loro sono diventato portiere. Da allenatore non ho mai avuto un modello vero e proprio».



Il sui ricordo più bello legato al calcio? E quello più brutto?

«Di momenti belli legati al calcio ne ho diversi, il primo è senza dubbio la chiamata della Ternana dopo aver fatto la dimostrazione dei portieri allo stadio prima della finale del Manlio Scopigno, ero al settimo cielo e non riuscivo a crederci. Durante gli allenamenti a Terni mi sono permesso il lusso di ammirare all'opera Jimenez e Kharja, due fenomeni andati poi rispettivamente a Lazio e Roma. Il secondo come detto, è stato il mio esordio assoluto in prima squadra, la partita era Alba Villa Reatina - Contigliano, finita 2-1. A dire il vero non ho ancora mai avuto momenti negativi, ho sempre cercato di prendere qualcosa di positivo in tutte le mie esperienze. Poi certo c'è stato qualcosa che mi ha un po' deluso, anche recentemente, però dimentico in fretta».



Cosa è cambiato nel suo rapporto con l'allenatore da quando anche lei è allenatore?

«Avendo avuto sempre allenatori di un certo carisma, sono stato sempre sottoposto a regole dure e ferree, quindi quando è toccato a me fare il capo, ho sempre cercato di evitare di essere il sergente di ferro, con i ragazzi serve il detto "Bastone e carota". Troppe regole stancano, soprattutto in una generazione difficile come questa».



E' più bello giocare o allenare?

«Parlo personalmente, da allenatore soffro meno la pressione, perchè è vero che sei tu che dirigi, però i protagonisti rimangono sempre i giocatori che scendono in campo, da giocatore la vivi in prima persona e quindi le aspettative sono molto più alte e di conseguenza anche la pressione sale».



Il doppio bilancio dello scorso anno?

«Con Borgorose il bilancio è ottimo, con le risorse che avevamo e senza poter usare fuori-quota, siamo riusciti ad entrare tra le prime 8 ed addirittura vincere un trofeo. Con Piazza Tevere è stata un po' altalenante, per come la penso, avevamo una squadra di livello, però qualche problema interno ci ha frenato e non abbiamo rispettato le attese nella prima parte di campionato, siamo riusciti però a rialzarci alla fine e siamo comunque arrivati sesti».



Aspettattive per la prossima stagione?

«Il mio contratto con Piazza Tevere è finito e lo stesso con Borgorose. Con Borgorose stiamo affrontando il problema più grande, cioè l'assenza e la poca voglia dei ragazzi, quindi ci siamo preso una pausa di riflessione sull'avvenire, con Piazza Tevere le cose sono un po' diverse, diciamo che sto valutando qualche chiamata anche da altre società».

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA