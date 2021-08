Il Rieti ufficializza l'ingaggio dell'esterno italo-brasiliano Matheus Zanette

Mercoledì 18 Agosto 2021, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 17:56

RIETI - Il Fc Rieti ufficializza l'ingaggio dell'esterno italo-brasiliano Matheus Zanette, classe 1997. Negli anni passati il giocatore si è già rapportato col calcio italiano: a 17 anni ha vestito la maglia del Tor Tre Teste, per poi approdare al Fregene in Eccellenza. Al termine della stagione è tornato nel suo club di appartenenza prima di essere attratto dal progetto dell’Albalonga in serie D (ma in quell'estate svolse la preparazione col Rieti di Fabrizio Paris). Poi ancora quarta serie con la Sanremese prima di tornare in Brasile, dove ha giocato nel Carapebus e nel Prospera, due squadre del campionato Catarinense. Dotato di una buona corsa, Zanette è un esterno che può giocare sia da terzo d’attacco che da quinto di centrocampo e all’occorrenza anche come terzino.