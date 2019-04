© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo il suo addio al Rieti ed un lungo silenzio, l'ex presidente Gianluca Marini torna a parlare. La scintilla è la recente penalizzazione arrivata sul club riguardante la mancata segnalazione nei tempi alla Lega del medico di squadra e del fisioterapista, un aspetto imputabile alla vecchia gestione societaria e che ha portato al club 2 punti di penalizzazione. Una lunga nota stampa, nella quale lo stesso Marini si scaglia contro i detrattori e precisa la sua posizione, sottolineando anche l'intenzione di procedere per vie legali a tutela della sua immagine e del suo operato.«In data 22/12/18 ho ricevuto, presso il mio domicilio, una formale comunicazione da parte della Procura Federale che esponeva i fatti di cui tutti sono a conoscenza. Immediatamente, incaricavo il mio legale, Avv. Francesca De Nicola, di contattare la Procura stessa al fine di comprendere meglio l’accaduto, certo che si trattasse di un errore formale. Nei fatti, il Medico Sociale, Dott. Giuliano Di Fazi, era già operativo da settimane, alla data del presunto mancato tesseramento, ed era stato ufficialmente presentato dal sottoscritto con una conferenza stampa tenuta il 25 Luglio 2018. Appariva quindi assai improbabile, al sottoscritto, che fosse vero quanto a noi imputato dalla Procura Federale».Parte cosi il comunicato di Gianluca Marini, che dopo aver dato la sua versione dei fatti, ricostruendo il suo operato «sempre nell'interesse dell' Fc Rieti», aggiungendo inoltre di essersi messo sempre a disposizione della nuova società: «Spiace quindi rilevare che, da certi personaggi, inclusi tesserati, continuano ad arrivare al sottoscritto attacchi personali e vili, senza minimamente considerare tutto l'impegno da me profuso per il bene del FC Rieti».Marini attacca quindi tutti i detrattori, ma non si limita a questo: «Ed è proprio per questo motivo, perché in troppi hanno superato il limite della decenza, che ho provveduto ad incaricare un pool di legali specializzati, i quali vaglieranno ogni ipotesi di comportamento scorretto nei miei confronti come professionista, lavoratore e, più importante, uomo, e punibile per legge in ambito sportivo, civile, penale e di diritto del lavoro; il tutto ricordando genericamente, per ora senza specifici destinatari, l’evangelico detto “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, il che include, assolutamente, anche il sottoscritto; il quale però, a differenza di altri, è ben pronto ad affrontare pubblicamente qualsiasi battaglia, legale e non, ed a pagarne le conseguenze, trascinando poi con sé tutti gli altri».Torna a riaccendersi, prepotentemente, una polemica forse mai sepolta, di un cambio societario in corsa con tutti gli scenari, le parole e, soprattutto, le polemiche, che ne scaturiscono.